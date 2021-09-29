TDP, Kıb-Tek'le ilgili YİM’de dava dosyaladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı ile limit dışı yakıt getirilmesi iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Kıb Tek Yönetim Kurulu hakkında dava dosyaladı.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Av. Boysan Boyra bugün UBP-DP- YDP azınlık hükümetinin Kıb-Tek özelindeki karar ve uygulamalarıyla ilgili dava Yüksek İdari Mahkemesine dosyaladı.

Özyiğit: 237 bin dolarlık ceza kesilmedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuyla ilgili açıklamasında, Kıb - Tek’in bilerek batırılarak özele daha muhtaç hale getirilmek ve özelleştirilmek istendiğini, bunun için de her yolun denendiğini söyledi.

Özyiğit, ihalesiz alınan yakıtın tonlarca su ve kullanılmış motor yağı içerdiğini, halkın sağlığı tehlikeye atılırken, kurumun da zarara uğratıldığını belirtti.

Özyiğit, jeneratörlerde şu an için 450 bin Euro’luk hasar olduğunu, TPİC şirketine kirli yakıttan dolayı 237 bin dolarlık cezanın kesilmediğini kaydetti.

Özyiğit, “TDP olarak bugün söylemden bir adım öteye geçerek bu davayı açtık. Kimse halkın sağlığını riske atmamalı, toplumun öz varlıkları bilerek batırılmamalı. Biz toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmiş bulunmaktayız ve bundan sonra söz mahkemede olacaktır. TDP toplum sağlığının, kurumlarının güvencesi olmaya devam edecektir" dedi.

Açıklamada ayrıca ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokan karar ve uygulamalarla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Kıb Tek Yönetim Kurulu hakkında dava dosyalandı" denildi.

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29/09/2021 12:03