TDP, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede, Özyiğit’e TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile Milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Zeki Çeler eşlik etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamaya göre, Özyiğit, görüşmede, ekonomi başta olmak üzere KKTC’deki genel durumun “iyi” olmadığını, Türkiye’deki “olumlu ve olumsuz” gelişmelerin burada da hissedildiğine işaret ederek, özellikle pandemi koşullarında bu durumun “net bir şekilde bir kez daha görüldüğünü” söyledi.

Açıklamada, Özyiğit’in “Geçmişte de dönem dönem müdahaleler olmakla birlikte özellikle son dönemde Türkiye’den buraya açık ve aleni müdahaleler olduğunu, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de müdahale edildiğini” söylediği ve “bunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını” vurguladığı kaydedildi.

Özyiğit, açıklamada, “Kuzey Kıbrıs hep kötü olaylarla gündeme geliyor, TC’li bir siyasetçinin dediği gibi ‘Türkiye’nin kalın barsağı’ olarak anılıyor. Bu hem Türkiye hem de bizim için utanç vericidir. Bu ülke kötü olaylarla değil, sevgiyle, taşıyla, toprağıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılmalıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerde “karşılıklı saygıya dayalı, eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini, öteden beri bunu savunduklarını” belirten TDP Genel Başkanı Özyiğit, “özellikle son dönemde tam tersi gelişmeler yaşandığını” söyledi.

Cemal Özyiğit, görüşmede Kıbrıs sorununa da değinerek, “Kıbrıs’ta en önemli hedeflerinden birinin uluslararası hukuk içerisine girerek, şeffaf, hesap verebilir, kendi kendini yöneten bir yapı oluşturmak olduğunu, bunun yolunun da iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondan geçtiğini” vurguladı.

Özyiğit, TDP olarak yakın zamanda CHP ve bazı diğer partiler ile daha geniş kapsamlı görüşmeler yapmak istediklerini belirterek, Kıbrıs konusu başta olmak üzere her alandaki görüşlerini bir rapor halinde sunmak istediklerini söyledi.

Özyiğit, “Buradaki farklı sesleri ve görüşleri aktararak doğru zeminde hareket edilmesini ve Türkiye’deki kardeşlerimizin bizi daha iyi anlamalarını istiyoruz. Karşılıklı diyalog ve istişarelerin faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da görüşmenin başında yaptığı konuşmada TDP Başkanı Özyiğit ve ekibiyle görüşmenin kendileri için bir onur olduğunu belirterek, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olarak yükselmesini istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu,“Bu bizim temennimizdir, ama bunu yapacak olan sizlersiniz” dedi.

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin “derin ve köklü olduğunu, ancak bu ilişkilerin bir ülkenin diğerini dominant olarak yöneteceği şekilde ele alınmaması gerektiğini” ve bunun “doğru” olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesi durumunda iki ülke arasındaki bütün dostluğun yerle bir edildiğini ve karşılıklı güvensizliğin beslendiğini” belirtti.

Kılıçdaroğlu, bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini “asla doğru” bulmadıklarını belirterek, bu tür işlerin bugüne kadar hiçbir ülkeye “yarar” getirmediğini vurguladı.

TC-KKTC ilişkilerinin demokratik, insancıl, hukuk açısından “kabul edilebilir” ilişki olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edilebileceğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 20:46