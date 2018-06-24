HABER KIBRIS

TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Harmancı oyunu kullandı

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24/06/2018

TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Harmancı oyunu kullandı
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Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı da eşi ve oğlu ile Çağlayan İlkokulu 96 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Harmancı, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını, Lefkoşa ve Lefkoşalılara daha iyi bir gelecek için yol açmasını dileyerek, seçimin demokratik bir şekilde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Harmancı, Lefkoşa’nın kazanacağına inandığını da vurgulayarak, tüm adaylara başarılar diledi.

BRTK

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TAGS: mehmet harmancı
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