TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Aktan Erdoğa getirildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Kurultayı, Merkez Lefkoşa’da geniş katılımla gerçekleştirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, önceki gün yapılan kurultayda İlçe Başkanlığı’na Aktan Erdoğa getirildi.

Kurultaya, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, parti meclisi ve merkez yürütme kurulu üyeleri ile TDP Gençlik Örgütü ve partililer katıldı.

Divan Kurulu’nun Nevzat Özkunt, Bora Rifatoğlu ve Gülcan Soyluethem’den oluştuğu kurultayda, mali ve faaliyet raporları okunarak kabul edildi.

TDP Lefkoşa İlçe Kurulu şu isimlerden oluştu: “Aktan Erdoğa (Başkan), Mehmet Manavoğlu, Kemal Burgaç, Hasan Burgaç, Tezcan Dereli, Ahmet Türkdoğan, Ömer Mertbulut, Çise Atlas, Özay Barutçu”

-Atlı: “Bizlere düşen kurultayda Çeler’in etrafında bütünleşmek”

Kurultayda ilk sözü TDP Genel Başkanı Mine Atlı aldı. Atlı ileriki dönem için anahtar sözcüğün “sorumluluk” olduğunu belirtti.

“Parti dediğimiz şey hepimiziz. Her birimiz ayrı ayrı sorumluluk alarak bir bütünü oluşturuyoruz. Bu ülkede tek çıkış yolu TDP’dir.” diyen Mine Atlı, “Yeni dönemde de sorumluluk, güç birliği ve projelerin üretildiği bir siyasi dönem bizi bekliyor. Bizlere düşen 25 Şubat’taki kurultayda ‘Ben parti başkanı değil Başbakanlığa adayım’ diyen Zeki Çeler’in etrafında bütünleşmektir.” ifadelerini kullandı.

-Çeler: “Kendi ayakları üzerinde bir yapıyı oluşturmadığımız sürece, hangi anlaşma olursa olsun sürdürülebilir olmayacak”

TDP’nin 25 Şubat’ta yapılacak olan olağan kongresinde tek başkan adayı olan Zeki Çeler kurultayda yaptığı konuşmasında, heyecanının giderek arttığını söyledi.

Çeler, “Kıbrıs Türk toplumunun bir yandan federal çözüme giderken, diğer yandan kendi kurumlarını ayakta tutacak, iç meseleleri halledecek bir temiz siyasete ihtiyacı vardır. Bu da bizim sorumluluğumuzdur. Kendi ayakları üzerinde bir yapıyı oluşturmadığımız sürece, hangi türde bir anlaşma olursa olsun sürdürülebilir olmayacaktır.” dedi.

Çeler, eski ekibe teşekkür etti, yeni ekibe de başarılar diledi.

-Harmancı: “Çelik gibi bir parti olmak zorundayız”

Kurultayda konuşan LTB Başkanı Harmancı da yolsuzluk ve diploma skandallarına işaret etti, çok çirkin bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Harmancı, “Kıbrıs Türk toplumunun laikliğini, demokratik zenginliğini, kültürünü korumak zorunda. Hedefimiz bu olmalı. Bunun için de çelik gibi bir parti olmak zorundayız. Ben eminim yeni dönemde de bu siyaseti çoğaltarak ve hızlandırarak sağlayacağız.” dedi.

-Erdoğa: “Umudu yaratacak olanlarda bizleriz”

TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Erdoğa ise, kendisine bu görevi layık gören herkese teşekkür etti, bu güvenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olacağını kaydetti.

Aktan Erdoğa, “Umutlu olmak zorundayız. Umudu yaratacak olanlarda bizleriz, bizlerin yapacağı politikalardır” diyerek, bu köklü geleneğin daha ileriye taşınma sorumluluğunu üstlendiklerini kaydetti.

Erdoğa, “TDP’nin değerlerini temsil etmek ve yaşatmak, bizler için görevden önce bir ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.