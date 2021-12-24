TDP Mağusa adayı Çobanoğlu su konusunda uyardı!

TDP Mağusa Milletvekili adayı Yasemin Çobanığlu "Her geçen gün susuzluğa daha çok yaklaşırken var olan kaynaklarımız görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı

İşte açıklama;

Hükûmet felakete sadece bakıyor!

Her geçen gün susuzluğa daha çok yaklaşırken var olan kaynaklarımız görmezden geliniyor.

Hükümet bütçelerinde çevre kalitesinin ve halk sağlığının korunması adına daha çok bütçe ayrılmalı, alt yapı yatırımları öncelikli olmalıdır. Bu konunun uzmanları ve TDP olarak, üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız.

Disiplinlerarası çalışmaları, bilim ve tekniğin kamu yararına uygulanmasını, geliştirilmesi ve eşgüdümlenmesini sağlamalıyız.

Atıksularımızın yarattığı kirlilik bir taraftan toplum sağlığını tehdit ederken diğer bir taraftan suların tekrar kullanılamaması su fakiri olan adamızın su kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır.

YASEMİN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Beyarmudu’nda (Larnaka) doğan Yasemin Çobanoğlu; lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlamasının ardından, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Farklı birçok projede görev aldıktan sonra 2005 yılında kendi Çevre Danışmanlık Ofisi’ni kurmuştur. Çevre Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tarımsal Alan konularında, ulusal ve uluslararası birçok uzmanlık sertifikasına sahiptir. Çevre, İSG ve Tarımsal Alan’da uzmanlıkları olan Çobanoğlu, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. İş hayatında Çevre Mühendisliği ve İş Sağlığı konularında birçok proje ve şantiye tecrübeleri oldu. Çevre Örgütlerinde yer alan Çobanoğlu’nun, çevre konusunda yerel çalışmaları bulunmaktadır. Uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptığı Çevre Mühendisleri Odası’nda, 2015-2017 yılları Başkanlık görevini yürüttü. TDP parti meclisi ve MYK üyeliklerinde bulunmuş, 2018 yılında yapılan Milletvekilliği genel seçimlerinde TDP’den G.Mağusa milletvekili adayı oldu. Şu an TDP parti meclisi üyesi ve Beyarmudu Belediyesi Meclis üyesidir. İngilizce bilmektedir.

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24/12/2021 11:28