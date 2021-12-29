TDP Milletvekili adayları DAÜ Rektörü ile DAÜ Per Sen’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ile bir araya geldi. Heyet, DAÜ'de örgütlü DAÜ Per Sen temsilcileriyle de görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ'nün demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun simgelerinden olan DAÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel alanda da yön gösterici olması gerektiğini kaydetti.

TDP olarak DAÜ’ye büyük önem verdiklerini, bu anlayışla DAÜ’nün yasal olarak da güçlenerek siyasilere bağlı olmadan, demokratik özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inandıklarını belirten Özyiğit, “Bizim dışımızdaki bütün hükümet döneminde DAÜ hep istihdam yuvası olarak görüldü” dedi.

DAÜ başta olmak üzere bütün üniversitelerin uluslararası akreditasyonlarda yerini almasının önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, DAÜ’nün akademik ve yönetsel çalışma düzeni içerisinde yürümesinin önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, tüm paydaşlarla birlikte DAÜ’nün her anlamda ileriye taşınması adına üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını belirtti.

“EMEĞİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yönetsel hizmetler bakımından büyük emek verildiğini belirterek, “Emeğe büyük önem bir parti olarak sizlerin yanındayız” dedi.

Kendi dönemlerinde güvencesiz çalıştırılan kişileri güvence altına aldıklarını belirten Özyiğit, DAÜ’nün Yasası ve Tüzüklerinde yapılacak değişikliklerle çok daha saygın üniversiteler arasında olacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

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29/12/2021 18:43