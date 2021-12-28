TDP milletvekili adayları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke gençliğinin her platformda spor yapması, gençlerin uluslararası camiada kendini gösterebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı oldukları vurguladı.

Özyiğit; “TDP olarak gençlerimize sporda yeni fırsatlar sağlamak en temel hedeflerimizdendir” dedi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit görüşmede yaptığı konuşmada, Futbol Federasyonu başta olmak üzere, tüm spor federasyonları ile daha sağlıklı ve düzeyli ilişkiler kurulacağını ve eş güdümün sağlanacağını söyledi.

Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi sporda da katılımcılığa büyük önem verdiklerini, gelişim ve değişim için atacakları adımlarda katılımcı demokrasi anlayışı içinde hareket edeceklerini vurguladı.

TDP’nin, beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacağını, bu amaçla başarılı sporcuların korunup, destekleneceğini kaydeden Özyiğit, “TDP, spor politikasını kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa etmiştir” dedi.

Ülkede yıllardır spora gerekli ve yeterli ilginin gösterilmediğini belirten Özyiğit, sporu bir daireye bağlı olmaktan çıkararak çok daha etkili bir konuma getireceklerini kaydetti.

Özyiğit, ayrıca Sponsorluk Yasasında düzenlemeler yapacaklarını, spor politikasının bir gereği olarak gerek doğal alanda (parklar, rekreasyon alanları, bisiklet yolları) gerekse fiziki(spor tesisleri) çevrede bireylerin egzersiz/spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ortamları yaratacaklarını açıkladı.

Ülkede çok yetenekli gençler bulunduğunu, hedeflerinin de bu gençlerin her alanda önünü açmak olduğunu belirten Özyiğit, “Bu olanakları eşit ve adil bir şekilde onlara kullandıracağız, daha saygın yerlere gelmesi için çabalayacağız. Bunu da birlikte yapacağız” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit ayrıca, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmaları sağlayacak ve spor tesis ile alanlarına bu bireylerin ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözeceklerini de söyledi.

SERTOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, TDP milletvekili adaylarına ve Özyiğit’e başarılar diledi.

Ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlığına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Sertoğlu, gençlere ve spora ayrılan paranın doğru yerlere, doğru şekilde harcanabilmesi için bakanlık kurulması gerektiğini belirtti.

Sertoğlu, mevcut işleyişin doğru olmadığını, gençlere ayılan bu parayla iyi bir spor ve iyi bir tesisleşme yaratılabileceğini kaydetti.

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28/12/2021 18:48