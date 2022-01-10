TDP milletvekili adayları Lefkoşa pazarındaydı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde dün sabah Lefkoşa’ya kurulan Açık Pazarı ziyaret etti

Özyiğit, “Hayatı ucuzlatmak en temel önceliğimiz olacak” dedi.

Verilen bilgiye göre, stantları gezerek esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden adaylar, soruları yanıtladı, aday broşürlerini dağıttı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın çok zor günler geçirdiğini belirterek, TDP'nin üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu söyledi.

Partinin hedeflerinden söz eden Özyiğit, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini, destekler ve kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını belirtti.

İçinde bulunulan durumdan herkesin şikayetçi olduğunu savunan Özyiğit, “Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi korumak adına ne gerekiyorsa yapılacak, hayatı ucuzlatmak en temel önceliğimiz olacak” dedi.

Toplumun en temel sorunu haline gelen ekonomide, planlı, gerçekçi ve uygulanabilir kalkınma planlarına ihtiyaç duyulduğunu, bununla birlikte kararlı ve cesur adımlar atılarak gelirde adaletin sağlanması gerektiğini belirten Özyiğit, bunun için de siyasi irade gerektiğini kaydetti.

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10/01/2022 19:28