TDP Milletvekili adayları ve sıralamaları belli oldu
13/12/2021
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları ve sıralamaları belli oldu
Lefkoşa:
1. Cemal Gürsel Özyiğit
2. Halil Hızal
3. Nalan Ersümer
4. Safiye Özaltıner
5. Filiz Uzun
6. Mustafa Yenigüç
7. Çelen Çağansoy
8. Aytaç Ali Baklacı
9. H. Doğa Yalçın
10. Yeşim Beyaz İlkan
11. Mehmet Burhan
12. Nevzat Özkunt
13. Aktan Erdoğa
14. Kamil Yayıcı
15. Ömer Metbulut
16. Tuğçe Özmert
Mağusa
1. Yeşim Dede
2. Yasemin Çobanoğlu
3. İlyas Yağlı
4. Boysan Boyra
5. Erkan Sarı
6. Arzu Demirel
7. Olgu Tansuğ
8. Hüseyin Angolemli
9. Ecevit Aspri
10. Mustafa Tekman
11. Celal Nefesoğlu
12. Yüksel Altuner
13. Ercan Yüzüak
Girne:
1. Mehmet Evrim Benzetsel
2. Zeki Çeler
3. Şirin Telli
4. Dilara Korkmaz
5. Sibel Karaca
6. Hamide Dağkıranlar
7. Elmas Tokay
8. Nuri Sılay
9. Sibar Aybar
10. Tolga Atamer
11. Mustafa Abraş
İskele:
1. Elif Özyiğit Cengiz
2. Mürüde Çelikağ
3. Mehmet Barut
4. Tülay Alpler
5. Metin İsmet Pekri
Güzelyurt:
1. Faik Arçay
2. Kamil Gilanlıoğulları
3. Çayan Volkan
Lefke:
1. Turgut Karabetça
2. Hasan İzzet Dinçoğlu