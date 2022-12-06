TDP, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

"Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) belediye başkan adayları, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzaladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mülteci Hakları Derneği’yle “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik”, Kuir Kıbrıs Derneği’yle de LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” adında iki protokole imza atıldı.

Her iki dernekle imzalanan protokollere göre, 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde TDP’den aday olan belediye başkanları, yönetime geldiklerinde “mülteci, sığınmacı ve LGBTİ+ dostu” olacak.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, belediye başkan adaylarının imzaladığı protokollere ilişkin açıklama yaptı.

Atlı, TDP’nin her zaman “insan odaklı” bir siyaset yürüttüğüne dikkat çekerek, belediye başkan adaylarının imzaladığı protokollerin oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Atlı, ilerleyen günlerde TDP listesinde bulunan 98 belediye meclisi üyesi adaylarının da bu protokolleri imzalaması için adım atacaklarını vurguladı.

-Mülteci ve sığınmacıların hakları korunacak

Mülteci Hakları Derneği’yle imzalanan protokole göre, mülteciler ile sığınma talebinde bulunan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması için somut adımlar atacak.

Belediye başkanları, mülteci ve sığınmacıların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmelerini; eğitim, sağlık, barınma, çalışma ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaların hayata geçirilmesini sağlayacak.

Protokole göre, seçimi kazanan belediye başkanları, mülteci ve sığınmacı dostu bir kent olacak.

-LGBTİ+ bireyler için somut adımlar atılacak

Kuir Kıbrıs Derneği’yle imzalanan protokole göre ise seçimi kazanan belediye başkanları, LGBTİ+ bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve iyileştirilmesi için somut adımlar atacak.

Başkanlar, LGBTİ+ kişilerin, yerelde kamu hizmetlerine erişebilmelerini; belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık, taciz ve şiddet karşıtı bir tüzük oluşturmayı sağlayacak.

Ayrıca protokole göre, seçimi kazanan belediye başkanları, LGBTİ+ dostu olacak.

-Altıok: Yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var

Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok, LTB Başkanı Mehmet Harmancı dışında diğer belediyelerden çok fazla destek göremedikleri için bu protokolü hazırladıklarını söyledi.

Altıok, Harmancı’nın bugüne kadar taahhüt ettiği her şeyi yerine getirdiğine dikkat çekerek, LTB örneğinin diğer belediyelerde de olmasını arzuladıklarını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 150’ye yakın mültecinin yaşadığını belirten Altıok, bu kişilerin barınma ve yiyecek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmek için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

-Dolmacı: Tek isteğimiz eşitlik

Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti Erman Dolmacı, LGBTİ+ bireylerin toplumda özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik açısından ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Dolmacı, yerel yönetimler seviyesinde “ayrımcılıkla mücadele” edebilmek için protokol hazırladıklarını belirterek, bu protokoldeki amacın, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bulunarak hem farkındalığı artırmak, hem de hak temelli bir yerden eşitliği sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu protokolle adayların şeffaf, özgürlükçü, eşitlikçi ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışına sahip olmasının taahhüt altına alındığına dikkat çeken Dolmacı, “Biz topluma ‘Biz de varız’ farkındalığının yanı sıra LGBT haklarının insan hakkı olduğu mesajını da vermek istiyoruz” dedi.

Dolmacı, kimseden özel hak taleplerinin olmadığını, sadece ayrımcılığa uğramadan, toplumdan eşit bir muamele görmek istediklerini ifade ederek, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmasının bu açıdan oldukça önemli olduğunu kaydetti.

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06/12/2022 17:22