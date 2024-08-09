TDP MYK üyesi Yaylalı: Sosyal güvenlik fonlarının yıllık kaybı 5-6 milyar Türk lirası

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, “Kayıt dışılığın önüne geçeceğiz” vaadiyle yaklaşık 100 bin kişinin yararlanabileceği bir muhaceret affı çıkaran hükümetin, bu uygulamalarla ülkedeki kayıt dışılığı teşvik ettiğini öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, 5 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren muhaceret affıyla birlikte bir kez daha ülkedeki kayıt dışılığın devlet yönetimi tarafından resmen teşvik edildiğini iddia etti.

Yaylalı, bu yasayla 1 Ocak 2021'den sonra ülkede kayıt dışı olarak bulunan tüm yabancı uyrukluların bu af kapsamına alınarak yıllardır kayıt dışı çalışan, ikamet eden ve ne yaptığı bilinmeyen on binlerce kişinin bir asgari ücret ceza ödeyerek yasal hale getirileceğini kaydetti.

“Ülkede yabancı işgücü arttıkça ekonomik ve sosyal yapı bozuluyor”

1 Ocak 2021’den sonra ülkede kayıt dışı durumdayken cezalı duruma düşen ve ülkeden cezasını ödemeden çıkış yapan yabancı uyruklu kişilerin de bu yasa kapsamına alınmasının anlaşılır bir durum olmadığını ifade eden Yaylalı, yıllarca ülkede kayıt dışında bulunan ve yüksek miktarlarda muhaceret cezası oluşan kişilerin de bir asgari ücret ödeyerek tekrar ülkeye gelmesinin teşvik edildiğini belirtti.

Ülkede yabancı iş gücü arttıkça ekonomik ve sosyal yapının bozulduğunu ifade eden Yaylalı, hükümet tarafından rutin hale getirilen bu af uygulamaları sayesinde, “Kayıt dışı çalışma, ülkede hiçbir izne tabi olmadan ikamet etme” gibi durumların devlet eliyle teşvik edildiğini savundu.

Yaylalı, “100 bin kişinin bu af kapsamına girebileceğinin resmi makamlar tarafından açıklanması ise ekonomik ve sosyal açıdan bakıldığı zaman ülkemiz açısından tam bir fiyaskodur.” dedi.

Bahsedilen 100 bin kişinin yarısının çalışma hayatında olduğunu varsayıp olaya sadece ekonomik açıdan bakılacak olursa; devletin ve sosyal güvenlik fonlarının maddi kayıplarının boyutunun inanılmaz seviyelerde olduğunun görüleceğini anlatan Yaylalı, bu durum karşısında sadece sosyal güvenlik fonlarının kaybının yıllık 5-6 milyar Türk Lirası civarında olduğunu belirtti.

Yaylalı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetin asli görevi; kendi yurttaşı işsiz gençlerin istihdam edilmesini teşvik edip, onların kendi ülkelerinde kök sağlamalarını sağlamaktır. Ancak bunun tam tersine yabancı iş gücünün ülkede kökleşmesi ve bizim insanlarımızın ülkeyi terk etmesi için gereken her türlü icraat çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık ve mevcut yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Kıbrıslı gençler yok sayılmakta ve ülkelerinden göç etmeye zorlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“TDP, tüm bu akıl dışı uygulamaları ortadan kaldıracak”

Yaylalı, “Mevcut liyakatsiz yönetim tarafından uygulamaya konulan muhaceret affı ile ilgili olarak özetle diyebiliriz ki; Kendi yurttaşını asla düşünmeyen, binlerce işsiz gencin farkında bile olmayan, öyle bir bilgi ve beceri gailesi olmayan, yabancı işçi sömürüsünden nemalanan kesimlerinin aklı ile hareket eden yönetiminin klasik bir uygulamasıdır” dedi.

Yaylalı TDP’nin, tüm bu akıl dışı uygulamaları ortadan kaldıracağını ve uygulamaya koyacağı tüm icraatlarını kendi yurttaşlarının huzur, mutluluk ve ekonomik gelişmesi için gerçekleştireceğini belirtti.

Erman Yaylalı, “Özellikle çalışma hayatında ortaya koyacağımız projelerle yurttaş gençlerin iş gücü piyasasına girişi teşvik edilip desteklenecek ve yabancı işgücüne ciddi boyutlarda kısıtlamalar getirilecektir. Her alanda kendi yurttaşlarımıza öncelik verilecektir” ifadelerini kullandı.