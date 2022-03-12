TDP Olağanüstü Kurultayı yarın yapılacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.

Lefkoşa Hidden Garden’da saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay, Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda ayrıca, solda işbirliği çalıştayında elde edilen veriler üyelere sunulacak.

Atlı: Yeniden nefes almak, alabilmek için bu yola baş koyduk

Seçimle ilgili açıklama yapan Avukat Mine Atlı, “Kıbrıs Türk siyaseti hiç olmadığı kadar kirli bir noktadadır ve nefes alacak alanı kalmadı. Yeniden nefes almak, alabilmek için bu yola baş koyduk. Bu ülkenin çetin bir mücadele ile iradesini yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Pazar günü bunun ilk adımı” dedi.

Yalçın: Sabit fikirlerden, devri geçmiş söylemlerden, eskimiş sloganlardan arınmalıyız

Açıklama yapan diğer aday Doğa Yalçın ise, her kim olursa olsun, ayrımcılığın olmadığı bir ülkede yaşamayı, yüksek yaşam standartlarını ve herkesin hayallerinin peşinden özgürce gidebilmeyi hak ettiğini belirtti.

Yalçın, bunlara ulaşabilmek için sabit fikirlerden, devri geçmiş söylemlerden, eskimiş sloganlardan arınmalı; dinamik, çeşitliliğin olduğu, yenilikçi kelimelerle, tavırlarla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, “Tüm varlığımla inanıyorum ki bunu başarabilir, koca bir ekip ile hayallerimize ulaşabiliriz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



12/03/2022 16:41