TDP Olağanüstü Kurultayı 13 Mart’ta gerçekleştirilecek
TDP 1. Olağanüstü Kurultayı 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
09/03/2022
Lefkoşa Hidden Garden’da 13 Mart Pazar günü saat 10.30’da başlayacak olan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.
Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda ayrıca, solda işbirliği çalıştayında elde edilen veriler üyelere sunulacak.