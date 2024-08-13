TDP Örgütlenme Sekreterliğine Tahir Hoca getirildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Örgütlenme Sekreterliği'ne Tahir Hoca getirildi

TDP’den verilen bilgiye göre, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Hüseyin Hallaçoğlu’nun istifası ile boşalan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği ve Örgütlenme Sekreterliği görevine oy birliği ile Tahir Hoca seçildi.

Aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi de olan Tahir Hoca, 34 yıl görev yaptığı LTB’den 2019 yılında emekli oldu.

Halen Göç-Taş Kültür ve Sanat Derneği Asbaşkanı olan Tahir Hoca, geçmişte Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Hentbol Federasyonu ve Göçmenköy İdman Yurdu Kulübü Başkanlığı görevlerini yürüttü. Hoca evli olup 5 çocuk babası.