TDP Parti Meclisi'nden ''Adalet İçin 3 Dakika Karanlık'' eylemine destek

TDP Parti Meclisi, "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" eylemine destek verdi.

Şampiyon Melekler için adalet mücadelesine kararlılığı göstermek amacıyla düzenlenen "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" etkinliği, 14-22 Ekim tarihleri arasında her akşam saat 20:00'den 20:03'e kadar gerçekleştiriliyor.

Eyleme destek veren Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Meleklerimiz için ADALET...TDP Parti Meclisi Toplantısındayız. Meleklerimiz için “Adalet İçin 3 Dakika Karanlık” eylemine katılarak destek verdik." ifadeleri kullanıldı.