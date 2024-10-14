TDP Parti Meclisi'nden ''Adalet İçin 3 Dakika Karanlık'' eylemine destek

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14/10/2024

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TDP Parti Meclisi'nden ''Adalet İçin 3 Dakika Karanlık'' eylemine destek

 TDP Parti Meclisi, "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" eylemine destek verdi.

 Şampiyon Melekler için adalet mücadelesine kararlılığı göstermek amacıyla düzenlenen "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" etkinliği, 14-22 Ekim tarihleri arasında her akşam saat 20:00'den 20:03'e kadar gerçekleştiriliyor.

Eyleme destek veren Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Meleklerimiz için ADALET...TDP Parti Meclisi Toplantısındayız. Meleklerimiz için “Adalet İçin 3 Dakika Karanlık” eylemine katılarak destek verdik." ifadeleri kullanıldı.

14/10/2024 20:21
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TAGS: TDP, Parti Meclisi, Adalet
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