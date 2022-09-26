TDP PM, TKP ile bütünleşme protokolünü oy çokluğu ile kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) sonra TDP’nin de bütünleşme protokolünü oy çokluğu ile kabul ettiğini duyurdu.

TDP Genel Başkanı Atlı, “Bu ülkenin sosyal demokrat geleneği aydınlıktır, ilericiliktir, eşitliktir, adalettir. Hakkaniyetli olmaktır. Laikliktir, liyakattir, şeffaflıktır, toplumsal cinsiyet eşitliğidir, hesap verebilirliktir. En önemlisi de barıştır” ifadelerini kullandı.

Atlı, “Bu akşamki Parti Meclis toplantısında geçmişi değil geleceği seçtik. Demokrasi ve irade mücadelesi için bu önemli adımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Bu habere tepkiniz:



26/09/2022 22:36