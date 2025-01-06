TDP PM’den 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Çeler ve MYK’ya tam yetki

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06/01/2025

TDP PM’den 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Çeler ve MYK’ya tam yetki

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) bu akşam “Cumhurbaşkanlığı seçimi” gündemiyle toplanan Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Zeki Çeler ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) “2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlemek” için tam yetki verdi

TDP: Halkın ihtiyaç duyduğu liderliği sergileyebilecek bir adaya ihtiyaç var!

TDP’den yapılan açıklamada, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da ilk bölümünde yer aldığı PM toplantısının ikinci bölümünde yapılan oylamada, PM oy birliği ile karar alarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda Genel Başkan Zeki Çeler ve MYK’ya tam yetki verdi.

Açıklamada, “Toplumsal mücadeleyi yarım asra yakın bir süredir ilkesel tutarlılık ve mutlak kararlılıkla sürdüren TDP’nin, 2025 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine, halkın ihtiyaç duyduğu liderliği sergileyebilecek, toplumda güçlü karşılığı olan, vizyoner ve donanımlı bir adayla girme hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaları yapması için Başkan ve MYK’yı görevlendirmiştir” denildi.

“Parti tabanı ile halkın görüş ve eğilimlerini gözeten katılımcı bir süreç işletilecek”

Bu çerçevede parti tabanı ile halkın görüş ve eğilimlerini gözeten katılımcı bir sürecin işletilmesinin esas olacağı belirtilen PM kararında, MYK’nın bu doğrultuda her türlü teknik ve siyasi çalışmayı yürütmek üzere yetkili kılındığı kaydedildi.

TDP açıklamasında, “MYK’nın çalışmaları neticesinde ortaya çıkan sonuçlar Parti Meclisinde görüşülüp değerlendirildikten sonra partinin nihai kararı kamuoyuna ilan edilecektir” denildi.

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