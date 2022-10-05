TDP: Sağlık Bakanlığı acilen geleceğe yönelik hekim ihtiyaçlarını planlayıp teşvikleri yapmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta aksaklıkların giderilmesi için acilen geleceğe yönelik hekim ihtiyaçlarını planlayıp gerekli teşvikleri yapması gerektiğini kaydetti.

TDP’nin yazılı açıklamasında, ülkede diyabet hastalığı çok ciddi bir sosyo-ekonomik sorun olduğu halde, ülkenin en büyük hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde diyabet hastalığı uzmanı olan endokrinolog sayısının sıfır olduğu, aynı zamanda hastanenin iki gastroenteroloğu, tek romatoloğu, yeni doğan uzmanının görevinden ayrıldığı yerlerine herhangi bir planlama yapılmadığı ifade edildi.

Üç yıla yakın bir süredir bütün dünya ile birlikte ülkeyi de sarsan koronavirüs sonucu, tedavi bekleyen hasta ve hastalıkların sayısının ciddi bir şekilde biriktiği, bu süreçte kronik hastaların büyük çoğunluğunun normal takip ve tedavilerini aksattıkları, özellikle diyabet, kalp, kanser gibi kronik hastalıkların takip ve tedavilerinin düzenli olarak yapılmadığı, bu hastaların ölüm sayılarında artışlar gözlemlendiği iddia edildi.

“Sayıları az olan yüksek ihtisaslı hekimlerin gerek yaş haddinden emekli olması, gerekse iş yükü nedeniyle istifa etmesiyle bu alanlarda büyük boşluklar yaşanmıştır. Ülkedeki kontrolsüz nüfus artışı ve demografik değişiklikler sonucu sağlık sistemine yük getiren hastalıkların sayısında artış olmuştur.” denilen açıklamada, Afrika'da sık görülen hücre anemisinde patlama olduğu, 2001’den beri sıfırlanan talasemide 5 yeni vaka bildirildiği, uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı ölümlerde artış yaşandığı vurgulandı.

Hastanelerin fiziksel yapısı, hekim, hemşire sayısı ve sağlık bütçesinin bu ağır yükü karşılayamayacak duruma geldiği ifade edilen açıklamada, artan trafik kazaları nedeneiyle acil servislerin yetersiz kaldığı, ilaç eksikliği ve büyük zamlar nedeniyle hastaların tedavilerinde aksamalar olduğu belirtildi.

Açıklamada şu önerlerde bulunuldu:

“Tüm bu aksaklıkların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın acilen geleceğe yönelik hekim ihtiyaçlarını planlayıp gerekli teşvikleri yapması çok acil bir ihtiyaçtır.

Sistemin önünü görmesi açısından kritik önemi olan veri biliminden de azami şekilde yararlanmak için, gerekli alt yapıyı kurmak gerekmektedir.

Ülkemizi tehdit eden hastalıkları kontrol amacıyla ülkeye girişte doğru düzgün tarama yapılıp ona göre uygun sağlık sigortalarının yapılması sağlanmalıdır.

Talasemi ve orak hücre anemili yeni doğumların önüne geçilmeli, uyuşturucu konusunda çok daha planlı ve etkin tedbirler alınmalıdır.

Salgın sırasında aksayan kronik hasta takipleri yeniden düzene konmalıdır.

Bunlar için de Sağlık Bakanlığı kadrolarının daha öngörülü ve kararlı bir şekilde çalışmaya başlaması çok önemli ve acil bir ihtiyaçtır. Şu ana kadar bundan çok uzak bir performans sergileyen Sağlık Bakanı ve hükümetin yerine işin ehli yönetimin gelmesi elzemdir.”

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 12:15