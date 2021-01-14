TDP Sekreteri Hızal: Aşılar küresel kamu malıdır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, aşıların küresel kamu malı olduğunu belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid-19 konusunda da söz konusu olan siyaset değil, insan sağlığıdır” dedi.

Hızal konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği'nden gelecek aşılar konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

“Sağlığı politikaya alet eden Sayın Tatar, belli ki bu aşıların bir hak olduğunu bile unutuyor” diyen Hızal, aşı konusu üzerinden siyaset yapanların “herkes güvende olmadan, kimse güvende olamaz” gerçeğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den bu sabah gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 1-2 gün içerisinde kullanılmaya başlanacağının açıklandığını da belirten Hızal, aşılama stratejisi ile dağıtım planının hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış aşıların ülkeye getirilmesi ve önceliklere göre planlanarak uygulanmasının önemine vurgu yapan Hızal, önemli olanın aşıların nereden geldiğinin değil, toplum sağlığını koruyacak aşıların tedarik edilip uygulanmaya başlanması olduğunu ifade etti.

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14/01/2021 15:06