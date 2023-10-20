TDP, sosyal medya dolandırıcılığına dikkat çekti

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20/10/2023

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TDP, sosyal medya dolandırıcılığına dikkat çekti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, yaşlı bir yakınının sosyal medya hesabından gelen bir mesajla nasıl dolandırıldığını anlatarak, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM), bu ve buna benzer yeni suç türlerine karşı “bir şey yapamaz durumda” eleştirisinde bulundu.

TDP adına yazılı açıklama yapan Balcı, polisin ve yetkili kurumların konuyla ilgili hiçbir şey yapamadığını, bunun da yurttaşı dolandırıcılara karşı tamamen savunmasız bıraktığını dile getirdi.

“Özellikle yaşları ilerlemiş olan yurttaşlar sosyal medyada dolandırıcıların eline düşüyor” diyen Balcı, poliste, internet dolandırıcıları karşısında Kıbrıslı Türklerin hakkını arayacak bir donanım olmadığını söyledi.

İlgili yakınının TC kimliğinin de bulunması nedeniyle konuyu TC Elçiliğiyle görüştüklerini ve Türkiye Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın konuya el attığını söyleyen Balcı, böyle bir dolandırıcılık karşısında Kıbrıslıtürklerin hakkını arayacak bir mekanizmasının poliste bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

20/10/2023 19:59
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TAGS: TDP, sosyal medya dolandırıcılığına dikkat çekti
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