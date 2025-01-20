TDP Trafik Komitesi, yol güvenliği için çözüm önerileri sundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Trafik Komitesi, trafik çarpışmalarının neden olduğu ölüm ve yaralanma oranlarını paylaşarak, Kuzey Kıbrıs’taki trafik güvenliği için çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Komite trafik kazalarının önlenmesinde eğitim, altyapı iyileştirmeleri ve daha sıkı trafik düzenlemelerinin önemli rol oynayacağına değinerek, Trafik Dairesi’nin siyasetten arındırılmasının etkili bir trafik politikasının oluşturulmasında önemli bir adım olacağını savundu.

Trafik kazalarının yalnızca sürücü hatalarına indirgenmemesi gerektiğini belirten Komite, araç muayenelerindeki eksiklikler, yetersiz trafik levhaları ve yabancı ehliyetlerin KKTC ehliyetine dönüştürülme süreçlerinin iyileştirilmesi gibi unsurların da kazaların önlenmesinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) uzmanlarına göre KKTC için en uygun trafik modelinin, Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan “İngiliz UK Highway Code” sistemi olduğunu savunan Komite, bu sistemin etkin bir şekilde uygulanmasını istedi.

Komite, ortaöğretim müfredatına trafik eğitiminin eklenmesi ve lise mezuniyetinde trafik kuralları sınavında başarılı olan öğrencilerin direksiyon sınavının ilk aşamasından muaf tutulmasını önerisinde bulundu.

Komite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine de atıfta bulunarak, 2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin insanın trafik çarpışmaları nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Komite, bu ölümlerin yüzde 93’ünün düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiğine işaret ederek, DSÖ tahminlerine göre 2030 yılında trafik kazalarının dünyada en yaygın beşinci, National Library of Medicine (NIC) yayımına göre ise en yaygın yedinci ölüm nedeni olacağını görüşünü ortaya koydu.