TDP ve TKP milletvekili adaylarını yarın açıklayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) milletvekili adaylarını yarın açıklayacak.

TDP üyeleri dün sandık başına giderek 23 Ocak erken genel seçimlerde milletvekili olacak isimleri belirlemek üzere oy kullandı. Paradise Park'ta sabah saat 11.00'da genel Başkan Cemal Özyiğit'in konuşması sonrasında başlayan oy verme işlemi saat 16.00'a kadar sürdü. Yaklaşık bin 500 kayıtlı üyesi bulunan TDP'de kazanan isimlerin Salı günü kontenjan adaylarla birlikte açıklanacağı belirtildi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) üyeleri 11 Aralık Cumartesi günü sandık başına giderek 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde milletvekili olacak isimleri belirlemek ve sıralamak üzere oy kullandı.

TKP Genel Merkez binasında YSK denetçilerinin de katıldığı ön seçim sabah saat 10.00’da başladı ve 18.00’e kadar sürdü. Kazanan isimlerin sıraları ve kontenjan adaylarıyla birlikte yarın açıklanacağı belirtildi.

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13/12/2021 11:14