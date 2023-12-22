Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yetkilileri, Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcileriyle görüştü.

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre mücadeleye destek belirten TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, konuyla ilgili yasa çalışmasının yapılması için Meclis’e çağrı yaptı.

TDP Genel Merkez’de yer alan görüşmede konuşan Genel Bakan Mine Atlı, vicdani ret kararını açıklayan ve seferberlik çağrısına uymadığı için yargılanan Mustafa Hürben’i cesaretinden dolayı tebrik etti ve “Biz parti olarak yüzde yüz arkanızda ve yanınızdayız” dedi.

“Bize göre vicdani ret, bir insan hakkıdır” diyen Mine Atlı, dünyanın birçok ülkesinde bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler bulunduğunu, bu kararı alanlara farklı alanlarda topluma hizmet görevi verildiğini söyledi.

Mine Atlı, “Bu bizde de geçerli olabilir. 2024 yılına geliyoruz ve bu konunun hâlâ gündemde olması bile absürt. Sizin gibi düşünen kişilerin hâlâ mahkeme koridorlarında bu konuyla ilgili sürünmesi kabul edilemez. Meclis’teki arkadaşların da yasa konusunda harekete geçmesi lazım ancak müthiş bir irade eksikliği görüyoruz” dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt da vicdani ret kararının bir hak olduğunu hem bireysel hem de parti olarak yıllardır savunduklarını ve TDP’nin diğer tüm özgürlükler kapsamının içinde vicdani ret hakkının da tanımlaması olduğunu kaydetti.

Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcilerinden Murat Kanatlı ise bu konunun ilk zamanlarda Anayasa’da “zorunlu askerlik” maddesi bulunmasından dolayı “Yasal düzenleme yapmak Anayasa’ya aykırılık içerir mi?” şeklinde tartışıldığını hatırlattı ancak bu tartışmanın da kendisinin davasında verilen kararla son bulduğunu belirtti.

Kanatlı, Meclis’in bir an önce yasal düzenleme için harekete geçmesini istedi.