TDP’de aday adaylığı başvuruları sürüyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’de devam eden adaylık başvuruları yarın sona erecek.
09/12/2021
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’de devam eden adaylık başvuruları yarın sona erecek.
TDP’de adaylık ve sıralama seçimi ise 12 Aralık Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Paradise Park’ta yapılacak. Parti, başvuru sayısı ve kontenjan adayları ile ilgili açıklamayı daha sonra yapacak.
TAK