TDP’de aday adaylığı şartları açıklandı
TDP'de, 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı
30/11/2021
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.
Münhalde aday adaylarının bugün (30 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 10 Aralık 2021 tarihine mesai bitimine kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.
Başvurular İlçe Merkezleri ile Genel Merkez Binasına yapılacak. Aday sıralaması ise 12 Aralık Pazar günü yapılacak.
İşte aday adayları için aranan şartlar
Kimlik kartı fotokopisi
Polisten alınacak karakter belgesi
Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi
6 adet vesikalık resim
İkametgah belgesi
Son 3 yıla ait muhaceret belgesi
Özgeçmiş