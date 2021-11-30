TDP’de aday adaylığı şartları açıklandı

TDP'de, 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı

ads ads ads ads
30/11/2021

ads
ads
ads
TDP’de aday adaylığı şartları açıklandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.

Münhalde aday adaylarının bugün (30 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 10 Aralık 2021 tarihine mesai bitimine kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.

Başvurular İlçe Merkezleri ile Genel Merkez Binasına yapılacak. Aday sıralaması ise 12 Aralık Pazar günü yapılacak.

İşte aday adayları için aranan şartlar

Kimlik kartı fotokopisi

Polisten alınacak karakter belgesi

Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi

6 adet vesikalık resim

İkametgah belgesi

Son 3 yıla ait muhaceret belgesi

Özgeçmiş

 

 

 

30/11/2021 11:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: TDP’de aday adaylığı şartları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.