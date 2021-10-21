TDP’de Genel Sekreter, MYK ve TOCEK Başkanı Belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK) Başkanı belirlendi.

TDP Genel Sekreterliğine oybirliği ile Dr. Halil Hızal, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına ise Yeşim Beyaz İlkan getirildi. Daha sonra yapılan seçimlerde ise, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu: Mehmet Harmancı, Yeşim Dede, Zeki Çeler, Doğa Yalçın, Hasan Umur, Nesip Nalcıoğlu, Mürüde Çelikağ, Evrim Benzetsel, Çelen Çağansoy.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Ekim’de gerçekleştirilen 7. Olağan kurultayın ardından Genel Sekreter, TDP TOCEK ve Merkez Yönetim Kurulu'nun da belirlendiğini belirterek, “Önce Gençlik Örgütü ve İlçe Kongrelerimizi, ardından da 7. Olağan Kurultayımızda Parti Meclisini belirledik. Yeni katılımlarla birlikte daha dinamik bir yapı oluşturduk. Yolumuza çok daha güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Ülkede hiç olmadık kadar kaotik bir durum olduğunu, hükümetin istifa ettiğini, Meclis’te nisap sorunu yaşandığını, halkın ise çok ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirten Özyiğit, içinde bulunulan süreçte erken seçim tarihinin biran önce belirlenerek, seçime gidilmesi gerektiğini, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

UBP kurultayı uğruna ülkenin daha da dibe vurdurulmaması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu toplumun ve ülkenin geleceğinden daha fazla çalınmamalı” dedi.

-Dr. Halil Hızal -

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da kendisine gösterdiği güven ve verdiği destek için PM üyelerine teşekkür etti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkında olduklarını belirten Hızal, özgürlük, barış, demokrasi ve adalet için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Koydukları hedeflere ulaşmak adına partinin yeni oluşan tüm kurulları ile bir bütün olarak çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Hızal katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yaratıcılık ve adaletin en önemli ilkeleri olacağını belirtti.

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21/10/2021 13:10