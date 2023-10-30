TDP’de kurultay yaklaşıyor…

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde kurultayın yaklaşması ile birlikte başkanlık için adaylar belli olmaya başladı…

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30/10/2023

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TDP’de kurultay yaklaşıyor…

Bahadır AYNA

Toplumcu Demokrasi Partisi eski milletvekili Zeki Çeler, yaklaşan TDP kurultayında aday olup olmayacağı sorusu üzerine “Şartlar oluşursa konuşulabilir” yanıtını verdi.

Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Çeler, bu akşam TDP PM’nin toplanacağını tüm konuların parti meclisinde konuşulacağını aktardı. Ülkenin içerisinde bulunduğu durumun ortada olduğuna dikkat çeken Zeki Çeler, “Meclisteki siyasi partiler gerek hükümet gerek muhalefet etmesi gerekenlerin neler yaptığı ortada. Toplumun ihtiyacı varsa tabandan destek görür ve TDP’yi daha iyi bir yere getirebilirsek adaylığım konuşulabilir.” dedi.

TDP kurultayı ne zaman?

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Toplumcu Demokrasi Partisi Kurultayı ertelenebilir. TDP kurultayının 2024 yılı içerisinde yapılması bekleniyor.

 

 

 

 

30/10/2023 12:36
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TAGS: TDP’de kurultay yaklaşıyor…, zeki çeler,
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