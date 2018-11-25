TDP'de Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katıldığı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Parti Meclisi’ne seçilen üyeler belirlendi.

TDP Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:

LEFKOŞA

Cemal Varoğlu

Çelen Çağansoy

Deniz Birinci

Barış Erkmen

Doğa Yalçın

Feral Uyumsal

Hüseyin Ekinci

İrşen Ann

Hüseyin Malyalı

Mine Atlı

Mustafa Karadayı

Safiye ÖzaltınerNalan Ersümer

Nesip Nalcıoğlu

Şerife Damdelen

Safiye Özaltıner

Sinem Görüş

MAĞUSA

Barış Başel

Ahmet Denizer

Ali Eryıldız

Boysan Boyra

Ahmet İsrail

Derya Sabriler

Ercan Hoşkara

Ege Uluca Tümer

Erdoğan Bekiroğlu

Salih Aran

Yasemin Çobanoğlu

Yeşim Dede

Hulusi Buğra Özoğul

GİRNE

Mehmet Evrim Benzetsel

Halil Samancıoğlu

Ziya Egemen Sencer

Duygu Otçuoğlu

Esat Varoğlu

Behiç Özgürt

Serkan Bülbülcü

Kenan Bali

Kıymet Emin

Özkan Gonca

İSKELE

Tandoğan Yalkut

Sinem Dağ

Zişan Pekri

Yaşar Gündeğer

Koray Soğancı

GÜZELYURT

Selçuk Karayaprak

Lisani Kalkanlı

Mustafa Mulla

Eşmen Hoşkara

LEFKE

Sezgin Yalçıner

Orhun Karagözlü