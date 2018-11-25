TDP'de Parti Meclisi üyeleri belirlendi
25/11/2018
Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katıldığı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Parti Meclisi’ne seçilen üyeler belirlendi.
TDP Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:
LEFKOŞA
Cemal Varoğlu
Çelen Çağansoy
Deniz Birinci
Barış Erkmen
Doğa Yalçın
Feral Uyumsal
Hüseyin Ekinci
İrşen Ann
Hüseyin Malyalı
Mine Atlı
Mustafa Karadayı
Safiye ÖzaltınerNalan Ersümer
Nesip Nalcıoğlu
Şerife Damdelen
Safiye Özaltıner
Sinem Görüş
MAĞUSA
Barış Başel
Ahmet Denizer
Ali Eryıldız
Boysan Boyra
Ahmet İsrail
Derya Sabriler
Ercan Hoşkara
Ege Uluca Tümer
Erdoğan Bekiroğlu
Salih Aran
Yasemin Çobanoğlu
Yeşim Dede
Hulusi Buğra Özoğul
GİRNE
Mehmet Evrim Benzetsel
Halil Samancıoğlu
Ziya Egemen Sencer
Duygu Otçuoğlu
Esat Varoğlu
Behiç Özgürt
Serkan Bülbülcü
Kenan Bali
Kıymet Emin
Özkan Gonca
İSKELE
Tandoğan Yalkut
Sinem Dağ
Zişan Pekri
Yaşar Gündeğer
Koray Soğancı
GÜZELYURT
Selçuk Karayaprak
Lisani Kalkanlı
Mustafa Mulla
Eşmen Hoşkara
LEFKE
Sezgin Yalçıner
Orhun Karagözlü