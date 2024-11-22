TDP'den hükümete eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yerel Üretim, Sanayi ve Ticaret Politikaları Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, “patates fiyatlarına" değinerek, bunun, “hesapsızlık, plansızlık ve öngörüsüzlüğün bir yansıması” olduğunu savundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersen, hükümetin ‘üreticiye destek veriliyormuş ama üretici yine de şikayetçiymiş’ algısı yaratmaya çalıştığını iddia etti. Ersen, "Ama bu ülkede Sanayi Odası ve Esnaf Zanaatkarlar ilk kez birlikte eylem yaptı. Üretim olmadan var olamayacağımızın altını çizdiler, 2015 yılından beri sanayi için hiçbir yardım yapılmadığını söylediler, acı olan ise muhatap yok, cevap yok” dedi.

Ersen “Bu plansızlık ve programsızlık sürerken, hükümet kendisini ‘istikrarlı’ ilan ediyor. Hemşireleri doktorlara, öğretmenleri velilere, üreticiyi tüccara ve halkı birbirine kırdırarak yoluna devam ediyor” ifadelerini de kullandı.

Kucaklayıcı, birleştirici, besleyici, hesaplı, öngörülü, adil, şeffaf ve güvenilir bir gerektiğine işaret eden Ersen, “İstikrar dediğimiz kavram, tüm bu değerleri içinde barındırmaz mı? Güzel günler gerçekten hangi dağın ardındadır? Aşabilmek mümkün müdür bu dağları?” diye sordu.