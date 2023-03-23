TDP'den Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı: Okullardaki bu ayıp derhal giderilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Eğitim Sekreteri Yeşim Beyaz İlkan, özel gereksinimli çocukların tam gün eğitim aldığı devlet okullarında “beslenme sıkıntısı” yaşandığını söyledi, sponsorlar ve maddi destek yapanlar sayesinde ayakta duran bu okullardaki ayıbın derhal giderilmesi için Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaptı.

"Ben bir eğitimciyim ancak aldığım eğitim özel gereksinimli çocuklar için yeterli değil, bu özel eğitim gerektiren bir durum"

İlkan, bir eğitimci olarak yıllarca Kıbrıs’ın kuzeyindeki birçok orta eğitim okulunda, her öğrenci profiliyle aynı sınıflarda ders yapan, farklı öğrenme dereceleri ve algı yapıları olan özel gereksinimli çocukları da yakından tanıyıp onlarla becerebildiği kadar iletişim kurmaya, o özel ve güzel ruhlara dokunmaya çalıştığını anlattı.

Ancak aldığı eğitimin o özel çocukları anlamaya yetmediğini ve ne yazık ki bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemediğini kaydeden İlkan, daha sonraki yıllarda Lefkoşa'da açılan ilk özel eğitim okulu ile birlikte farklı özel durumları olan çocukların bazılarının tam zamanlı, bazılarının ise haftanın birkaç günü bu okullarda eğitim almaya başladığını hatırlattı.

“Özel eğitim öğrencilerimizin sayısı 350”

Bununla birlikte yine haftanın bazı günlerinde bu özel çocukların kendilerinin eğitim verdiği sınıflara da geldiklerini söyleyen Yeşim Beyaz İlkan, özel eğitim okullarında eğitim alan çocukların kendi sınıflarındaki diğer öğrencilerle uyumundaki düzelmenin çok dikkat çekici olduğunu belirtti.

İlkan, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan edindiğim bilgiye göre; 6-18 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan özel eğitim öğrencilerimizin sayısı 350. Tüm okullar için ön gördüğümüz tam gün eğitim, takdir edeceğiniz üzere bu çocuklarımız ve velileri için çok daha büyük bir öneme sahip” dedi.

“Özel okullarda çocukların beslenme sorunu var, Eğitim Bakanlığı’nı bu ayıbı gidermeye çağırıyoruz”

Kısa bir süre önce adaya gelen TC Eğitim Bakanı’nın özel eğitim veren bir okulu ziyareti sırasında, özel eğitimde tam güne geçilmesini istediğini belirttiğini hatırlatan İlkan, her konuda Ankara’dan icazet alarak hareket eden hükümetin, bu konuda da Ankara’yı kırmadığını ve özel eğitimde tam gün uygulamasına geçtiğini ancak bu uygulamayla birlikte okulda daha uzun süre kalan çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığına dikkat çekti.

İlkan, “Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam yedi özel eğitim okulu var. Bunlardan bazıları sponsorlar ve maddi durumu iyi olan veliler tarafından ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, bazı okullarda ise durum hiç de iç açıcı değil. Beslenme konusu çocuklarımız için en önemli en temel konuyken tam gün eğitime geçen devlet okullarında bu sorunun çözülmemesi çocuk hakları ihlaline ve ihmale girer. Eğitim Bakanlığı’nı bu konuda derhal önlem almaya, bütçe ayırmaya ve bu ayıbı gidermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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23/03/2023 13:35