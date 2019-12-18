TDP’den ‘ortak çözüm yolu’ için taraflara ziyaret kararı

Toplumcu Demokrasi Partisi , yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak çözüm yolları aramak adına ilgili tüm taraflara ziyaret yapılmasını kararlaştırdı.

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanarak gündemdeki konuları değerlendirdi

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, gerginliklerin önlenmesinin ve adanın huzur ortamına kavuşmasının tek çaresinin tüm taraflarca çözüm zemininde samimi ve somut adımlar atılması olduğu mesajı verildi.

Açıklamada , Geçitkale Havaalanına konuşlanmasına izin verilen İnsansız Hava Aracı konusunun toplantıda değerlendirilerek, bölgede ve adada yaşanan bazı gelişmelerin olumsuz ve riskli bir sürece doğru evrildiği belirtildi.

Tarafların attığı karşılıklı adımların toplumların endişe duymasına neden olduğuna vurgu yapılan açıklamada gerek TDP’nin gerekse Cumhurbaşkanı Akıncı’nın uzlaşı çağrılarına kulak verilmemesi eleştirildi.

BRT

18/12/2019 21:44