TDP'nin 8'inci Kurultayı Öncesi Zeki Çeler'den Önemli Açıklamalar

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler, Kanal T’de katıldığı Ülke Gündemin’ne katılarak, bazı açıklamalarda bulundu. Çeler, sol kesimin toplumda beklentilerin karşılanamamasından dolayı kırılgan olduğunu ve Meclis’te TDP’nin eksikliğinin her kesimden konuşulduğunu söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Kaynak: Başkanlığa tek aday Zeki Çeler, Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması sonrasında Zeki Çeler'in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek

TDP genel başkan adayı Zeki Çeler, Kanal T’de Çilem Dağıstanlı’nın hazırlayıp sunduğu Ülke Gündemi’ne katıldı,

Çeler ‘Renkli kişiliğimize sempati duyuyorlarsa ve inanıyorlarsa, demek ki biz bir şeyler yapabileceğiz.” diyerek, 15 ay görevde bulunduğu Çalışma Bakanlığı’nda yaptığı işleri anımsattı.

TDP’NİN RENKLERİ DEĞİŞTİ: KIRMIZI BEYAZ!

Çeler, yeni dönemde yeni TDP ile yeni umutlar taşıdıklarını söyledi. TDP –TKP birleşmesiyle birlikte partinin de renklerinin kırmızı beyaz olduğunu vurguladı. Toplumdan her rengi kucaklayacağız mesajı verdi.

ÇELER: MECLİS’TE TDP’NİN EKSİKLİĞİ HER KESİMDEN KONUŞULUYOR

Çeler, sol kesimin toplumda beklentilerin karşılanamamasından dolayı kırılgan olduğunu ve Meclis’te TDP’nin eksikliğini her kesimden konuşulduğunu vurguladı.