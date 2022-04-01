TDP'nin oturma eylemi devam ediyor

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01/04/2022

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TDP'nin oturma eylemi devam ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, oturma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülke yangın yeri, binlerce insan sokağa döküldü, ancak eylemden ayrılırken ciddi bir yetkisizlik hissi vardı. Halkın kendini bu denli etkisiz hissettiği yerde siyaset yapmak mümkün değil” dedi.

“Bizi yıllarca üretimden kopardılar, dış ekonomiye bağladılar, kendi kendimize yetemeyecek duruma düşürdüler. Bunun bedelini kim ödeyecek?” diye soran Atlı, şöyle devam etti:

“Gençler ‘biz bu eylemden tatmin olmadık ayrılmak istemiyoruz dediler’ haklı bulduk. Ülkemizi bırakmak içimizden gelmediği gibi bu eylemi bırakmak da gelmedi.”

 

01/04/2022 21:46
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TAGS: TDP’nin oturma eylemi devam ediyor
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