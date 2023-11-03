TDT Astana Bildirisi'nde Gazze için insani yardım çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

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03/11/2023

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TDT Astana Bildirisi'nde Gazze için insani yardım çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

03/11/2023 16:04
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TAGS: astana
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