Tecavüz Davasında Karar

Girne’de 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Utku Selçuklu hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 8 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Ozankaya okudu.

Yargıç, olayın 2022 yılında gerçekleştiğini belirterek, müştekinin olay tarihinde 14 yaşında olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini ifade etti. Yargıç, mahkum edilen sanığa ceza takdir ederken, tüm unsurları değerlendirdiklerini açıkladı.

Ozankaya, cinsel suçların giderek arttığına işaret ederek, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç Ozankaya, bu suçun mağdurlarının travma yaşadığını ve ömür boyu atlatamadığını, vücut bütünlüğüne karşı işlenen cinsel tecavüz suçlarının kişinin ruhunda da derin yaralar açtığını dile getirdi.

Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değindikten sonra 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)