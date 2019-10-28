Tecavüz Davasında Karar

Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan Mürsel Aydın 13 yıl hapis cezası aldı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar ve avukatı Enver Öztürk hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda Cinsel tecavüz suçuna müebbet hapis öngörüldüğünü belirtti. Hüdaverdi, sanığın işlediği 4 suç arasında cinsel tecavüz suçunun ön plana çıktığının altını çizdi. Hüdaverdi, cinsel dokunulmazlığın doğumla birlikte kazanılan bir hak olduğuna değindi. Hüdaverdi, sanığın gönüllü olarak buluştuğu müştekiyi, alıkoyup evine götürerek, darp edip cinsel saldırıda bulunmasını ve sanığın KKTC’den kaçmaya çalışmasını da aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 13 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanık Mürsel Aydın ayrıca diğer 3 kıza Tecavüz etme suçlarından da ileriki tarihlerde yargılanacak. (Kamalı Haber)

28/10/2019 17:54