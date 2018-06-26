Tecavüz davasında yeni gelişme!

Evrim Kamal

Eğlenceye gideceklerini söyleyip Lefke’den aldığı 21 yaşında öğrenci olan E.G isimli genç kadına evine götürüp tecavüz eden ve “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Mürsel Aydın dün ek süre talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, huzurda bulunan zanlı Mürsel Aydın’nın 20 -21 Haziran tarihleri arasında meydana gelen “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının yaklaşık 1 yıldır Facebook üzerinden tanışmış olduğu 21 yaşındaki genç kadın E.G’yi 20 Haziran tarihinde kalmakta olduğu Lefke bölgesinden alarak Lefkoşa’ya geldiklerini ve öncelikle bir markette durup alkollü içecek aldıklarını söyledi. Polis, zanlı ile müştekinin daha sonra YDÜ yakınlarında boş bir alanda durup alkol alıp sohbet ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, akabinde müştekinin bir eğlence yerine gitmeyeceklerse kendisini eve bırakmasını talep etmesi üzerine zanlının önce evden geçip bir şeyler alması gerektiğini söylediğini ve eve geldikleri esnada araçtan inmek istemeyen müştekiyi zorla indirip eve götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının daha sonra zorla alı koyduğu E.G’ye tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 21 Haziran tarihinde geldiğini ve zanlının arandığını ancak 22 Haziran tarihinde kız arkadaşı ile birlikte Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayla ilgili ses kayıtları olduğunu ve bunların uzmanlar tarafından inceleneceğini, DNA örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.