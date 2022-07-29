Tecavüz iddiasında doktor raporu bekleniyor

Polis memuru Cemal Şanlıer, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kıza cinsel saldırı suçunu işledikten sonra tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, şikâyetçi kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini, doktor raporunun beklendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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29/07/2022 20:06