Tecavüz mağduru kadına şikayetini geri çek demişlerdi! Tutuklu yargılanacaklar

Lefkoşa’da Haziran 2018 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan sanık Mürsel Aydın aleyhindeki şikayeti geri çekmesi için müşteki E.G'ye, baskı uyguladıkları ve yalan beyanda bulunmaya zorladıkları gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklanan sanığın babası zanlı Faruk Aydın ile kardeşi zanlı Bünyamin Aydın, dün mahkeme huzuruna çıkarılıp, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan Cinsel Tecavüz meselesi ile ilgili olarak Sanık olan Mürsel Aydın'ın şikâyetçisi olan E.G'nin şikâyetini geri çekmesi amacı ile Türkiye'de sakin Sanığın babası zanlı Faruk Aydın ve Bünyamin Aydın'ın olaydan dolayı cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Mürsel Aydın'ın hasta olduğunu ve tedavi olamadığını, her şeyini kaybettiğini söyleyerek davanın daha fazla uzamaması amacı ile şikâyetini geri çekmesi yönünde telkinde bulunarak KKTC Başsavcılığı adına yazılmış Tecavüz olayı olmadığını belirten bir belgeyi Lefkoşa'da vererek Tanıkları Yalan İfade vermeye veya Doğru söylememeye Teşvik edip konu belgenin Şikayetçi tarafından KKTC Başsavcılığına verilmesini sağladıklarını söyledi. Zanlıların TC vatandaşı olduğunu, turist statüsünde olduklarını ve KKTC’de adresleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Cenkay İnan, zanlıların 21 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)