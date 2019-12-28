Tecavüz öncesi uyuşturucu kullandıkları iddia ediliyor

Gazimağusa’da 25.12.19 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi olayının mağduru R.A ve kız arkadaşı H.E.K’ nin 21.12.19 tarihinde R.A’nın ikametgâhında cinsel tecavüz zanlıları M.A ve M.O ile birlikte Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde içtiklerinin tespit edilmesi üzerine aynı gün zanlı 1 ve 2 cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla; zanlı 3 ve zanlı 4 ise kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla polis tarafından tutuklanmış, 26.12.19 tarihinde haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı 1 M.A, zanlı 2 M.O, zanlı 3 R.A ve zanlı 4 H.E.K ek tutukluluk talebiyle 27.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 4 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, olgularla ilgili bilgi aktardı. Üreten şahadetinde 25.12.19 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen cinsel tecavüz suçlamasıyla ilgili poliste tutuklu bulunan zanlı 1 ve 2’ den yapılan soruşturmada 21.12.19 tarihinde zanlı 3 R.A’ nın istemi doğrultusunda zanlı 1 ve zanlı 2 nin yanlarına bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu alarak zanlı 3’ün ikametgâhına gittiklerini ve orada bulunan zanlı 4 H.E.K ile birlikte konu uyuşturucu maddeyi içtiklerini öğrendiklerini belirtti. Bu bilgi ışığında ayni gün zanlı 1 ve 2 nin cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçlarından; zanlı 3 ve zanlı 4’ ün de kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklandıklarını belirten Üreten 26.12.19 tarihinde zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alındığına değindi.

Zanlı 1 ve 2 nin mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiği, kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini, zanlı 1 ve zanlı 2 nin kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçları ile ilgili tahkikatın devam ettiği ve alınması gereken ifadelerin mevcut olduğuna değinen Üreten tahkikatın bir bütün olarak devam etmekte olduğuna vurgu yaptı.

Zanlı 2’ nin gönüllü bir ifade vermek arzusunda olduğuna dair kısa bir süre önce talebi olduğunu aktaran Üreten bu istek doğrultusundan yola çıkarak zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, 8 gün olarak talep edilen süreyi 4 gün olarak sınırladığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

28/12/2019 14:29