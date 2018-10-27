Tecavüz soruşturması sürüyor

Lapta’da babası ve dayısı tarafından tecavüze uğrayan ve Sosyal Hizmetlerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlılar A.Y, ve K.Y, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan 7’şer günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu İbrahim Güleç zanlıların “Cinsel tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın Sosyal Hizmetler tarafından 17 Ekim tarihinde polise bildirildiğini kaydeden Güleç, zanlıların 18 Ekim tarihinden bu yana mahkeme emri le tutuklu bulunduklarını belirtti. Güleç, zanlı K.Y’nin tutuklu olduğu sürede gönüllü bir ifade verdiğini ve suçlamaların bazılarını kabul ettiğine dikkati çekti. 17 yaşındaki genç kızın babasının ise suskun kaldığını kaydeden Güleç, ifade vermediğini belirtti. Şikâyetçi çocukla ilgili 3 farklı doktor raporu temin edildiğini kaydeden polis çavuşu soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, 15 kişiden daha ifade alınması gerektiğine vurgu yaptı. Güleç, zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekti. Dündar, alınması gereken ifadeler olduğuna değinerek 7 gün daha ek tutukluluk kararı verdi.