Tecavüz suçundan tutuklanan zanlı 3‌ ‌gün‌ tutuklu kalacak

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25/05/2021

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Tecavüz suçundan tutuklanan zanlı 3‌ ‌gün‌ tutuklu kalacak

Eski‌ ‌nişanlısına‌ ‌darp‌ ‌ettiği‌ ‌akabinde‌ ‌tecavüz‌ ‌ettiği‌ ‌gerekçesiyle‌ ‌tutuklanan‌ B.A ‌dün‌ ‌ mahkemeye‌ ‌çıkarıldı.‌ ‌

Polis‌ ‌çavuşu‌ ‌Ömer‌ ‌Faruk‌ ‌Şengil,‌ ‌zanlı‌ ‌B.A’nın‌ ‌Girne’de‌ ‌meydana‌ ‌gelen‌ ‌darp‌ ‌ve‌ ‌tecavüz‌ ‌suçlarından‌ ‌tutuklandığını‌ ‌söyledi.‌ ‌

Polis,‌ ‌zanlının‌ ‌önceki‌ ‌gün‌ ‌Girne’de‌ ‌kendi‌ ‌ikametgâhı‌ ‌içerisinde‌ ‌eski‌ ‌nişanlısını‌ ‌önce‌ ‌darp‌ ‌ettiğini,‌ ‌ardından‌ ‌tecavüzde‌ ‌bulunduğunu‌ ‌söyledi.‌ ‌

F.T.’nin‌ ‌bir‌ ‌fırsatını‌ ‌bulup‌ ‌evden‌ ‌kaçtığını,‌ ‌Alsancak’ta‌ ‌bir‌ ‌arkadaşının‌ ‌yanına‌ ‌gittiğini‌ ‌kaydeden‌ ‌polis,‌ ‌zanlının‌ ‌343‌ ‌promil‌ ‌alkolün‌ ‌etkisi‌ ‌altındayken,‌ ‌eski‌ ‌nişanlısının‌ ‌gittiği‌ ‌evin‌ ‌önüne‌ ‌gittiğini‌ ‌ve‌ ‌taşkınlık‌ ‌yaptığını‌ ‌söyledi.‌ ‌

Polis,‌ ‌zanlının‌ ‌şikayet‌ ‌üzerine‌ ‌tutuklandığını,‌ ‌soruşturma‌ ‌başlatıldığını‌ ‌belirterek,‌ ‌3‌ ‌gün‌ ‌süreyle‌ ‌tutukluluk‌ ‌talep‌ ‌etti.‌ ‌Mahkeme‌ ‌talebi‌ ‌kabul‌ ‌etti.‌ ‌

25/05/2021 08:41
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TAGS: tecavüz, darp, girne
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