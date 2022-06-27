Tecavüz zanlıları cezaevine gönderildi

Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar Christogonus Nnayereugo Nwaıwu ve Chijoke Eunan Oparaocha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 17.06.2022 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Girne'de, salon araçları ile geçmekte olan Minareliköy'de sakin Christogonus Nnayereugo Nwaıwu (E- 24) ve Chijoke Eunan Oparaocha’nın (E-24) evine bırakması için aldıkları Girne'de sakin M.A.O.’nun (K-25 ) Girne-Lefkoşa yoluna çıktıktan sonra gitmek istediği yöne dönmedikleri için araçtan inmek istemesi üzerine tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ağız uzunluğu 9 cm toplam uzunluğu 20.5 cm olan bıçağı adı edilene gösterip "sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" deyip şiddet tahdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, 2 zanlının adı edileni zorla kaçırdıktan sonra bahse konu araç ile Erülkü çemberinin güney kısmında bulunan boş araziye götürüp zorla alıkoyup konu aracın arka kısmında Minareliköy'de sakin Christogonus Nnayereugo Nwaıwu’nun adı edilenin başını bastırıp ellerinden tuttuktan sonra, Chijoke Eunan Oparaocha'nın da müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının, kadının çantası içerisinde muhafaza ettiği 320 TL nakit parası ile parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis, olayda kullandıkları bıçak, olay esnasında müşteki ve zanlıların giymekte oldukları iç çamaşırı ve kıyafetler, Martin Lion marka kadın parfümü ve 210 TL nakit paranın tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, ayni tarihte adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

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27/06/2022 12:29