Tecavüz zanlısı her yerde aranıyor

12 yaşındaki yeğenine 5 ay tecavüz etti iddiası ise F.B. her yerde aranıyor.

Haber Kıbrıs Özel

Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre F. B. Ağustos ayından beri öz yeğenine tecavüz ediyordu. Olayın ortaya çıkması üzerine B. ortalıktan kayboldu. Polis, her yerde F. B.’yi arıyor. B.’in fotoğrafları tüm sınır kapılarına dağıtıldı.

25/11/2019 10:53