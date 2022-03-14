Tecavüz zanlısı ‘iktidarsızım’ diyerek kendini savundu

Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım evinde, 2020 ile 2021 yılları arasında engelli bir kıza defalarca cinsel tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire A.C isimli zanlı ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkemede verdiği şahadettte zanlının, “Kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan engelli bir kıza cinsel tecavüz”, “cinsel saldırı” ve “vahim zarar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, engelli kızın hamile kaldığı ve kürtaj iddiası olduğunu belirterek, zanlının polise verdiği ifadesinde iktidarsız olduğunu iddia ettiğini anlattı.

Polis henüz tamamlanmayan soruşturmanın selameti açısından zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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14/03/2022 16:44