Tecavüz zanlısı serbest

Kamalı Haber

Girne’ye bağlı Alsancak’ta komşusunun 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi S.U.C. (E) soruşturma amaçlı 5 gün tutuklu kaldıktan sonra aleyhinde henüz delil bulunamadığı gerekçesi ile mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Son olarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alınan zanlı, doktor raporları hazır olmadığı için serbest kaldı. Polis, 15 yaşındaki genç kız ile ilgili gerekli doktor raporlarını temin ettikten sonra, eğer suç unsuru bulursa zanlı yeniden tutuklanacak.

Girne’de hafta sonu tutuklanan zanlı aleyhine tecavüz suçlaması getirilmişti. Komşusunun kızına tecavüz ettiği öne sürülen zanlı, anne ve kızın şikayeti üzerine tutuklanmıştı. Zanlı suçlamaları kabul etmemiş, genç kızın psikolojik sorunları olduğunu öne sürmüştü.