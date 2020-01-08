Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan Oktay Özen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne polis müdürlüğünde görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlının cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis çavuşu Şengil, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğuna dayadığı 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, mağdur kadının bir fırsatını bulup araçtan yarı çıplak bir şekilde anayola çıkıp, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediğini belirtti. Söz konusu iki kişinin kadının Girne polisine getirdiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesinde zanlının tecavüzüne uğradığını söylediğini aktardı. Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, genç kadının olay günü giydiği kıyafetlerin de inceleneceğini söyledi.

Zanlının 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, DNA, uyuşturucu ve alkol testi için kan örneğinin alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla olmadığını iddia ettiğini belirtti. Polis, zanlının aracının da emare alındığı, DNA örnekleri için örnek toplantığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, DNA ve diğer analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, zanlının etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 20 bin nakit yatırmasına ve iki kefilin 300 er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

08/01/2020 21:46