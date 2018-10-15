Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Ayrıldığı kız arkadaşının evine gizlice girerek, genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra defalarca tecavüz eden ve şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklanan Yunus Timur aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, polis birçok kişinin ifadesine başvurdu. Zanlının olay günü giydiği kıyafetleri tespit eden polis, Timur’un cep telefonunda olaydan önce İngiliz kadın ile mesajlarına ulaştı. 2016 yılından bu yana ülkede çalışma izni ile bulunan ve yaşanan tecavüz olayının ardından çalışma iznine son verilen zanlı Yunus Timur, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, Yunus Timur’un “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Geceleyin ev açma”,”Mülke tecavüz” ve “Darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Şengil, olayın 12 Ekim tarihinde Çatalköy Canbolat Sokak üzerinde saat 00.30-02.00 saatleri arasında yaşandığını ifade etti. Şengil, zanlının İngiliz kadınla 8 ay ilişki yaşadıktan sonra 2 ay önce ayrıldıklarını ve kadının evine sabaha karşı mutfak kapısından zorla girdiğini söyledi. Zanlının eve giriş yaptıktan sonra, kadını ciddi şekilde darp edip sürükleyerek yatak odasına çıkardığını ve üç kez tecavüz ederek evden kaçtığını anımsattı. Zanlının 2016 yılından bu yana adada olduğunu belirten polis çavuşu, Timur’un yatay geçişle 1 Ekim tarihinde başka bir iş yerine geçtiğini, olayın ardından işletmenin zanlı aleyhindeki işlemleri iptal ettiğini kaydetti. Olayın ardından zanlının evinde yapılan aramada, giydiği kıyafetleri ve cep telefonunu emare olarak aldıklarını dile getiren Şengil, birçok emarenin Türkiye Adli Tıp’a gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis çavuşu, zanlının ülkede yasal bir bağı olmadığını teminatla serbest kalması durumunda kaçma ihtimali olduğunu belirterek yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, işlenen suçların ciddiyetine dikkati çekerek zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.