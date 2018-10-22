Tecavüz zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Ayan, almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.