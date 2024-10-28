Tecavüz zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen olayda 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Engin Baran bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Çağın Akkara, zanlının "16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, Girne Adli Şube'ye gelen bir ortaokulun rehberi öğretmenin vermiş olduğu bilgide; tanışma amaçlı öğrencilerine soru cevap şeklinde otobiyografi yaptığı zaman; 18 Ekim 2012 doğumlu, 12 yaşındaki, kız çocuğunun vermiş olduğu cevaplardan, birlikte yaşadığı amcası tarafından istismara uğradığını öğrendiğini, bunun üzerine kız çocuğundan yaşadıklarını resim şeklinde anlatmasını istediği zaman amcası ile ilgili resimler çizerek olayı anlatmaya çalıştığını söyleyip konuyu polisin bilgisine getirdiğini açıkladı. Polis, aynı tarihte kız çocuğunun Sosyal Hizmetler Görevlileri huzurunda ifadesinin aldığını, zanlının 2019-2024 yılları arasında, Girne'de, ikametgâhı içerisinde birçok kez cinsel saldırıda ve cinsel tecavüzde bulunup istismar ettiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, kız çocuğunun otobiyografi sorularına verdiği cevaplarının yazılı olduğu kağıtlar ile çizdiği resim kağıtları alınarak emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)